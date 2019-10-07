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7 советов, как работать с самозанятыми и не иметь проблем

Компаниям выгодно работать с самозанятыми, но важно соблюдать меры предосторожности. О простых правилах рассказывает налоговый консультант Марат Самитов

1. Всегда требуйте чек. Если даже есть договор, акты, платежки и прочие бумаги, компания не сможет учесть в расходах оплату самозанятому, если не будет от него чека из приложения «Мой налог». Если работаете по методу начисления, на основании одного только акта включить сумму в расходы как обычно не получится, нужен чек на оплату.

2. Услуги самозанятого, которые оплачиваешь в момент получения, можно проводить в расходах без договора и акта, только на основании чека, в котором прописано наименование услуг и ИНН заказчика (свой ИНН нужно сообщить самозанятому). Чек – главный и обязательный документ.

3. Если компания работала с ИП, а тот стал самозанятым, перезаключать договор необязательно, если только не изменились существенные условия. Например, если цена товара и услуг включала НДС, а теперь как самозанятый контрагент перестал был плательщиком НДС.

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4. Если самозанятый на самом деле окажется не самозанятым, компанию обужут на суммы оплаты начислить НДФЛ и взносы. Чтобы такого не случилось, проверяйте регистрацию контрагента как самозанятого. И повторяйте проверку перед каждой оплатой на случай, если он снимется с учета или потеряет право быть самозанятым. Если такое случится, со всех последующих оплат нужно будет удерживать НДФЛ и начислять взносы. Исключение – если самозанятый находится в статусе ИП.

5. Если раньше компания или Ип работала с человеком по трудовому договору, а потом он уволился и стал самозанятым, его услугами нельзя пользоваться в течение двух лет после увольнения – это будет считаться схемой ухода от страховых взносов.

6. Если компания или ИП также работала с человеком, но не по трудовому, а по гражданско-правовому договору, то можно спокойно продолжать с ним сотрудничать и как с самозанятым, двухлетнее ограничение здесь не действует.

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7. Чтобы избежать ответственности, закрепите в договоре с самозанятым два условия. Первое, что он обязан сразу сообщить, если утратит право на примененение НПД. Второе, что на каждую оплату обязан выдавать чек.

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