Клерк.Ру

В «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели» проверяют незаконный возврат НДС

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, а также ФНС пришли с проверкой в офис крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

В компании проводится осмотр помещений и документов. Силовики и налоговая проверяют возможную причастность ретейлера к незаконному возмещению НДС.

Ранее компания объявила о закрытии и переформатировании большей части гипермаркетов «Карусель». Планируется, что 34 действующих магазина к началу 2021 года будут переоборудованы в торговые точки большого формата и переданы в управление сети «Перекресток».

В июле правоохранительные органы и сотрудники ФНС пришли с обысками в головной офис сети «Красное и Белое» в Челябинске. До этого силовики уже проводили следственные действия в головном офисе и на складах компании в декабре 2018 года. Причиной обысков стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

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