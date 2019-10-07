Утвердили квоты для работников-иностранцев на 2020 год

Опубликовано Постановление Правительства № 1271 от 30.09.2019, которое устанавливает на 2020 год долю иностранных работников в организациях, осуществляющих в России определенные виды деятельности.
Установлены следующие квоты:
· выращивание овощей (код 01.13.1) — в размере 50% общей численности работников;
· строительство (раздел F) — в размере 80% общей численности работников;
· розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах (код 47.25.1) — в размере 15% общей численности работников;
· розничная торговля табачными изделиями в специализированных магазинах (код 47.26) — в размере 15% общей численности работников;
· деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) — в размере 26% общей численности работников;
· деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) — в размере 26% общей численности работников;
· деятельность в области спорта прочая (код 93.19) — в размере 25% общей численности работников.
При этом квоты на иностранных работников в сфере строительства не будут применяться Амурской области, Бурятии и Москве. В Дагестане квота составит 50%.
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