Клерк.Ру

Через сервис Сбербанка малый бизнес может возместить налоги из бюджета

Сбербанк запустил сервис по возмещению налогов из бюджета для малого бизнеса и микробизнеса. Банк сообщает, что благодаря новому сервису клиенты из сегмента ММБ смогут получать возмещение налогов из бюджета (НДС и акцизы) без визита в налоговую.

Возмещение НДС и акцизов при экспорте происходит полностью в электронном виде, сроки возврата суммы налога можно сократить со 102 дней до пяти — семи дней/

Сбербанк выпускает электронную банковскую гарантию и помогает клиенту сформировать пакет документов в личном кабинете системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» для отправки его в налоговую инспекцию. Налоговая служба возвращает сумму НДС в течение семи дней. Процедура возмещения проходит полностью в электронном виде.

Сбер стал первым банком в России, предоставившим корпоративным клиентам возможность взаимодействия с налоговыми органами по вопросу возврата НДС через удаленные каналы связи, а также первым банком, выдавшим электронную банковскую гарантию в пользу налоговых органов. Теперь при использовании банковской гарантии сроки возврата суммы НДС можно сократить с 72 до семи дней без посещения налоговых органов.

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