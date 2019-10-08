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Можете не соблюдать нормы списания ГСМ

Расходы на содержание служебного транспорта должны быть обоснованными и документально подтвержденными затратами, произведенными для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

При этом НК не предусмотрено нормирование указанных расходов, а также не установлены правила определения обоснованности таких расходов.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-07/74189 от 26.09.2019

Вместе с тем при определении обоснованности произведенных затрат на приобретение топлива для служебного автомобиля налогоплательщик вправе учитывать Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенные в действие Распоряжением Минтранса от 14.03.2008 № АМ-23-р.

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