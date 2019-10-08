Матвиенко послала замглаву ФНС

Валентина Матвиенко послала заместителя главы ФНС Дмитрия Сатина с рабочим поручением в Хакасию. В республике нужно увеличить налоговую базу.
Теперь Хакасию ждет налоговая проверка. ФНС пойдет по угольным предприятиям.
Началось все с выступления Владимира Штыгашева. Председатель Верховного Совета Хакасии с высокой трибуны сказал, что угольные предприятия грабят регион: выкапывают миллионы тонн угля, а в бюджет отчисляют как пивной завод.
«Я напомню, что в Хакасии добывается доходов 250 млрд. рублей, бюджет собственных доходов – 21 млрд. Мы добываем денег в 10 раз больше, чем наш бюджет, но мы их не получаем. Заставить мы не можем. Считайте это моим официальным заявлением во все органы, кто должен заниматься», — заявил Владимир Штыгашев.
Как пишут местные журналисты, такое же обещание давал действующий губернатор перед выборами. Но теперь спустя год после победы правительство предлагает наоборот: депутатам снизить налоги для промышленников, с 17% до 10%. А налог на имущество вообще отменить.
По окончании выступления Штыгашева, Матвиенко подняла с места Сатина, представила всем и отправила «с выездом на место все проверить».
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