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ФНС сама устала от серых зарплат

Какие бы усилия не прилагали налоговики, «серые» зарплаты никуда не исчезают. При этом такие зарплаты платит не только малый бизнес, но и крупные предприятия. Проблему легализации доходов граждан обсуждали в Саратове представители ФНС и региональные власти. Чиновники признают, что проблема актуальна для всех регионов и автоматизация ее не решает полностью. 

Налоговая подсказала, как проверить, что компания платит зарплату в конверте

Зам. руководителя ФНС Светлана Бондарчук обратила внимание на то, что темпы поступления НДФЛ и страховых взносов, или «зарплатных платежей», существенно отстают от темпов поступления остальных налогов. Анализ уровня заработной платы демонстрирует, что он опускается не только ниже МРОТ, но и регионального прожиточного минимума. Причем такая ситуация наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тыс. человек. Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне, а значит — не работает на развитие экономики регионов.

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Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения. Так, в Республике Татарстан оно составило 44,8%, или 458 млрд рублей в 2017 году, а в Саратовской области — 31,5%, или 141 млрд рублей.

Налоговые органы продолжат борьбу с «серыми» зарплатами, заверила Бондарчук. Для этого используются передовые технологии, в частности риск-ориентированный подход. Он позволяет прицельно определять нарушителей по критерию уровня зарплаты ниже, чем в соответствующей отрасли экономики. После чего сведения могут передаваться в трудовые инспекции для привлечения к ответственности.

Еще одним инструментом является профилактическая работа налоговых органов в межведомственных комиссиях по легализации теневой заработной платы, созданных при региональных и муниципальных органах власти. В них рассматриваются материалы о работодателях, отражающих в отчетности заниженные данные о величине заработной платы работников. Приглашение на такую комиссию — сигнал, что компания попала в зону усиленного контроля налоговых и правоохранительных органов. При этом у нее есть возможность вывести деятельность и базу по НДФЛ и страховым взносам из тени добровольно.

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Вице-губернатор Саратовской области Александр Стерлюхин, в свою очередь, заверил, что власти будут изо всех сил бороться с недобросовестными предпринимателями с помощью четырех коллегиальных органов Саратовской области и тех же муниципальных межведомственных комиссий.

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