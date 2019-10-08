Если вы хотите перейти на УСН с 2020 года, не забудьте вовремя уведомить ИФНС

Налогоплательщикам, планирующим с 2020 года перейти на УСН, необходимо своевременно заявить об этом в налоговый орган, напоминают налоговики.

В соответствии с п. 1 ст. 346.13 НК организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на УСН.

Таким образом, налогоплательщики, желающие перейти с 1 января 2020 года на УСН, должны не позднее 31 декабря 2019 года представить в налоговый орган Уведомление о переходе на УСН по форме № 26.2-1.