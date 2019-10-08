Клерк.Ру

Как будем отдыхать в ноябре

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими,

Так что отдыхать будем со 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.

Следует помнить, что 1 ноября не является коротким рабочим днем, потому что 2 ноября просто выходной, а не праздничный день.

Все выходные и праздничные дни можно найти в нашем производственном календаре.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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