Как будем отдыхать в ноябре

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими,

Так что отдыхать будем со 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.

Следует помнить, что 1 ноября не является коротким рабочим днем, потому что 2 ноября просто выходной, а не праздничный день.

Все выходные и праздничные дни можно найти в нашем производственном календаре.