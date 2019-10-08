Спокойно, мы не останемся без крафтового пива

В Союзе российских пивоваров (СРП) опровергли сообщения о возможности скорого прекращения производства в России крафтового пива. Сегодня этот запрет с самого утра обсуждается во всех средствах массовой информации.

Паника началась с сообщения Росстандарта, предупредившего о вступлении с 2021 году в силу нового регламента Евразийского экономического союза, которым «производство крафтового пива не предусмотрено».

Регламент допускает содержание в пиве солода, несоложеного сырья и сахаросодержащих продуктов не только в той пропорции, которая указана в сообщениях СМИ (80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов).

Пояснения поэтому поводу дали РБК пивовары.

«Крафт и специалитеты попадут если не в категорию „пиво“, то в категорию „пиво специальное“, и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли», — заверил представитель СРП, отметив, что пропорция «80/20 2%» на протяжении многих лет присутствует в действующем законе «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В компании «Балтика» РБК также сообщили, что не видят никаких опасностей для производителей крафтового пива в новом Техническом регламенте ЕАЭС.