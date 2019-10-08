Взорвался банкомат Сбербанка

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Над.К А в чем запутка? Все верно написано. Рекомендации Минтранса никак не могут быть обязательными... Можете не соблюдать нормы списания ГСМ