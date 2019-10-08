Взорвался банкомат Сбербанка

Похититель пытался украсть из банкомата деньги и погиб.
Несчастный случай произошел в Череповце, в отделении банка на улице Моченкова прогремел взрыв. По предварительным данным, во вторник около 5 утра 37-летний житель Петрозаводска хотел взломать банкомат, но попытка грабежа оказалась неудачной. Для вскрытия машины он использовал газовое оборудование, которое взорвалось. Мужчина погиб на месте, ударной волной было серьезно повреждено помещение офиса. Банкомат располагался на первом этаже жилого дома, эвакуация людей не потребовалась.
Видео предоставлено УМВД России по Вологодской области.
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