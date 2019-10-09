У электронной почты будет свой «115-ФЗ»

В Госдуму внесен законопроект № 808655-7, который предлагает блокировать пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации.

«Законопроект касается распространения всей запрещенной в РФ информации, но главным образом направлен против информации о ложном минировании», — пояснила член Совета Федерации Людмила Бокова, которая является одним из авторов документа.

Отвечая на вопрос, будет ли блокировка временной или пожизненной, сенатор отметила, что действующее законодательство предусматривает порядок разблокировки, передает ИА ТАСС.

За первые месяцы 2019 года в РФ поступило около 2 тыс. анонимных сообщений с угрозами взрывов 4,4 тыс. объектов. Только в Москве ущерб от «телефонного терроризма» составил 150 млн рублей, а по всей России он оценивается примерно в 500 млн, сообщается в пояснительной записке.

По словам сенатора, «телефонные террористы» постоянно совершенствуют тактику и активно применяют как IP-телефонию и СМС, так и электронную почту.