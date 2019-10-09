Клерк.Ру

Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками

При администрации Президента начал работать консультативный совет по вопросам подготовки кадров и проведения научных исследований в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

Совет создали для эффективного взаимодействия всех заинтересованных органов государственной власти, банковского сообщества, университетов и научных организаций. Будут готовить кадры для антиотмывочной системы страны, писать методички для работы и новые регламент.

Уже сейчас в сфере противодействия легализации преступных доходов задействовано 120 тыс. человек. А еще 6 тыс. человек требуется ежегодно. И это должно быть молодое поколение с современными знаниями. Все-таки с обналичкой удается бороться только новейшими технологиями и передовыми методами. 

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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