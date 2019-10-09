И еще раз про утечки. Банки обвиняют провайдера в мести

Крупнейшие банки заявили, что в распространении информации о массовых утечках данных мог иметь коммерческий интерес определенной компании. В своих публикациях СМИ ссылались на провайдера услуг кибербезопасности — компанию DeviceLock, обнаружившую в Сети соответствующие объявления от анонимных продавцов.

В Альфа-банке, «Открытии» и Тинькофф-банке рассказали «Известиям», что сообщения о компрометации персональных данных из их систем появились в прессе после того, как они отклонили предложение компании DeviceLock. Именно эта организация обращала внимание СМИ на объявления о продаже персональной информации банковских клиентов в большинстве громких публикаций этого года. Сбербанк, вокруг которого скандал разгорелся на прошлой неделе, также ранее отвергал оферту, следует из его переписки с DeviceLock.

В IT-компании обвинения отвергают. На вопрос, есть ли взаимосвязь между отказом банков от сотрудничества и сообщениями о продаже в DarkNet персональных данных основатель компании Ашот Оганесян ответил, что DeviceLock предлагает свой продукт абсолютно всем кредитным организациям и отслеживают все утечки, связанные с российским финансовым рынком.

«Заявления о связи публикации нами информации об утечках и якобы отказе от сотрудничества с нами — конечно же, ложь, не имеющая под собой никаких доказательств. Нам бы хотелось, чтобы авторы [таких обвинений] открыли свое лицо, но пока они почему-то прячутся за анонимностью. Появление новых утечек связано не с нашими усилиями, а с банальной некомпетентностью конкретных сотрудников банков, отвечающих за информационную безопасность», — заявил Оганесян.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин передал «Известиям» через пресс-службу, что объявления о продаже в DarkNet баз данных, просочившиеся в СМИ, существенно влияют на репутацию кредитных организаций. Однако законодательством не запрещено сообщать в прессу о том, что кем-то были опубликованы такие предложения. А «если кому-то что-то не нравится, то можно пойти в суд», заявил Алексей Волин.