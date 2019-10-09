Клерк.Ру

Банки блокируют карты людей с высокими зарплатами?

Большая зарплата стала причиной блокировки, пишет автор канала BlackAudit.

По его информации Сбербанк заблокировал карту клиента из-за перевода на 390 тыс. от работодателя. В разблокировке отказали, потому что клиент не предоставил документы с основаниями платежа.

Подозрение вызывают крупные суммы от 300 тыс. руб.

Сотрудник организации должен подтвердить банку законность операции, и для этого предоставить трудовой договор, справку 2-НДФЛ. Также банк может запросить документы напрямую у работодателя.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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