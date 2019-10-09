Неудобный баг в программе amoCRM

Denis90 Да к да. Просто всё остальное планируют "добровольно" инвестировать в карманы госчиновничьего зря... ФНС сама устала от серых зарплат

Над.К А что незаконного? Прожиточный минимум каждый регион сам устанавливает. ... ФНС сама устала от серых зарплат

Liolina В ВТБ до 16.30 только текущим днем проводят, а по пятницам вообще до 16.00... Рейтинг. У какого банка самый длинный платежный день

Natali Kr ну может быть. в Саратовской не работала. А разве это законно?... ФНС сама устала от серых зарплат

bestiya7460 в засратовской области лучше бы ворюг всех раскулачили....... ФНС сама устала от серых зарплат

Маргаритка Ип ателье на ЕНВД т.е. услуги с наемными работниками Имел отсрочку по онлайн кассе до 01.07.2019.... Вычет за онлайн-кассу: новые подробности от налоговиков

sun-sun-violett надо же, люди отказываются отдавать последнее исподнее. ишь какие. не хотят сидеть на воде и суха... ФНС сама устала от серых зарплат

Огурец Корнишонов те, кто продает контрафактную одежду, продают эту одежду под страхом, что к ним нагрянут с провер... ЕНВД-апокалипсис: начало

deltax МРОТ должен быть не ниже прожиточного минимума. Иначе абсурд: работая полный рабочий день, сдохне... ФНС сама устала от серых зарплат

Над.К Я в каком месте написала, что НДПИ идет в региональный бюджет? Я написала, что платят его по мест... Матвиенко послала замглаву ФНС

natalisa52 А помнится, не так давно, нас всех учили жить на 5 тыс в месяц на макаронной диете... и не кто-ни... ФНС сама устала от серых зарплат

Denic Ну и так видно, статья на желтом фоне. Скоро будут писать какой чиновник в носу поковырялся, ... Замглавы ФНС отправлен в отставку