Клерк.Ру

Неудобный баг в программе amoCRM

Пользователи amoCRM жалуются на продукт. Не всем подходит логика работы системы.

Вчера обратил внимание, что некоторые вложения в письмах, прикрученных к сделкам, оказываются недоступны. Их система пишет «письмо удалено, вложение недоступно». Но как же оно удалено, вот оно! Репортаю баг, и выясняется, что письмо должно оставаться во входящих в почтовике, чтобы оно было доступно из amoCRM постоянно. Либо же я должен вручную пройтись по каждому входящему письму и скачать все приложения в amoCRM, а потом уже разгребать папку «Входящие». Про zero inbox их продуктологи не слышали, очевидно.

— пишет Александр Коваленко на своей странице Facebook

На вопрос клиента, зачем все так усложнять, техподдержка отвечает: такова логика работы системы. Клиенту остается искать замену.

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