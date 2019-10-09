Неудобный баг в программе amoCRM

Пользователи amoCRM жалуются на продукт. Не всем подходит логика работы системы.
Вчера обратил внимание, что некоторые вложения в письмах, прикрученных к сделкам, оказываются недоступны. Их система пишет «письмо удалено, вложение недоступно». Но как же оно удалено, вот оно! Репортаю баг, и выясняется, что письмо должно оставаться во входящих в почтовике, чтобы оно было доступно из amoCRM постоянно. Либо же я должен вручную пройтись по каждому входящему письму и скачать все приложения в amoCRM, а потом уже разгребать папку «Входящие». Про zero inbox их продуктологи не слышали, очевидно.
На вопрос клиента, зачем все так усложнять, техподдержка отвечает: такова логика работы системы. Клиенту остается искать замену.
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