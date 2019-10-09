Клерк.Ру

I’ll be back: налог на движимое имущество могут вернуть

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает вернуть налог на движимое имущество, но снизить ставку вполовину.

И Минфин готов рассмотреть это предложение, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления РСПП.

Налог на движимое имущество был отменен с 2019 года, однако его отмена спровоцировала многочисленные споры с налоговиками, поскольку разграничение понятия движимого и недвижимого имущества в законодательстве не прописано.

«Мы договорились, что подготовим законопроект, который будет сохранять действующее распределение между движимым и недвижимым имуществом. Споры будут решаться в общем установленном порядке», — цитирует Силуанова ТАСС.

Отмена налога на движимое имущество компаний должна была способствовать ускоренному обновлению основных фондов и создавать стимулы для развития промышленности. Однако эта отмена сильно ударила по региональным бюджетам, поскольку налог поступал туда.

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