Клерк.Ру

Деньги со слитых карт все-таки списываются

Есть предпосылки не доверять утверждению Германа Грефа, что деньги клиентов, чьи персональные данные утекли в Сеть, в безопасности.

Белорусский кардер Сергей Павлович продемонстрировал, что на американском сайте Amazon можно оплатить покупку по номеру карты без CVV (22.30 минута видео). Он вбил номер карты, взятый из взломанной базы, и оформил заказ. Для чистоты эксперимента – вбил номер с ошибкой, и ничего не вышло.

Напомним, что Сбербанк 7 октября заявил: все карты перевыпущены и угрозы деньгам нет. Ранее банк говорил, что утечка касается только 200 карт, а позднее сам признал, что это не все.

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