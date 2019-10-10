Уведомление об имущественных налогах можно получить в МФЦ, если подать заявление по новой форме

ФНС в письме № БС-4-21/19983@ от 01.10.2019 рекомендовала для применения новую форму заявления о выдаче налогового уведомления по имущественным налогам физлиц.

Такие уведомления необходимы гражданам, которые хотят получить уведомление об уплате налогов на бумажном носителе. Его можно получить в том числе и через МФЦ, подав рекомендованное заявление, в котором этот способ выдачи будет указан.

Заявление можно подать в любом налоговом органе (за исключением межрегиональных налоговых инспекций), а также через уполномоченный МФЦ с возможностью предоставления результата рассмотрения соответствующим способом по выбору налогоплательщика.

В случае выдачи налогового уведомления в налоговый орган возвращается отрывной корешок к налоговому уведомлению, на основании которого в АИС может вноситься отметка о дате вручения налогового уведомления.

Ранее рекомендованная форма (письмо ФНС России от 27.08.2018 № БС-4-21/16590@), отменяется.