Уведомление об имущественных налогах можно получить в МФЦ, если подать заявление по новой форме

ФНС в письме № БС-4-21/19983@ от 01.10.2019 рекомендовала для применения новую форму заявления о выдаче налогового уведомления по имущественным налогам физлиц.
Такие уведомления необходимы гражданам, которые хотят получить уведомление об уплате налогов на бумажном носителе. Его можно получить в том числе и через МФЦ, подав рекомендованное заявление, в котором этот способ выдачи будет указан.
Заявление можно подать в любом налоговом органе (за исключением межрегиональных налоговых инспекций), а также через уполномоченный МФЦ с возможностью предоставления результата рассмотрения соответствующим способом по выбору налогоплательщика.
В случае выдачи налогового уведомления в налоговый орган возвращается отрывной корешок к налоговому уведомлению, на основании которого в АИС может вноситься отметка о дате вручения налогового уведомления.
Ранее рекомендованная форма (письмо ФНС России от 27.08.2018 № БС-4-21/16590@), отменяется.
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.
Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).