Библиотекам утвердили перечень услуг, при которых можно не применять ККТ

Утвержден перечень видов деятельности, при которых библиотеки могут не применять ККТ.
Кассовая техника может не применяться государственными и муниципальными библиотеками, а также библиотеками Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций при оказании услуг населению, причем исключительно в помещениях библиотек. Такое право было дано более года назад федеральным законом № 192-ФЗ, который внес изменения в закон о применении ККТ. Но перечень услуг должно было утвердить Правительство, что оно сделало только сейчас. Распоряжение № 2315-р от 07.10.2019 официально опубликовано 9 октября 2019 г.
В перечне четыре группы услуг:
- Услуги, связанные с копированием;
- Информационные и справочно-консультационные услуги;
- Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки;
- Реставрационные услуги.
Заметим, что закон 54-ФЗ не обязывает библиотеки применять БСО или какие-либо иные документы при получении оплаты за услуги, попавшие в перечень.
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