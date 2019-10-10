Клерк.Ру

Библиотекам утвердили перечень услуг, при которых можно не применять ККТ

Утвержден перечень видов деятельности, при которых библиотеки могут не применять ККТ.

Кассовая техника может не применяться государственными и муниципальными библиотеками, а также библиотеками Российской академии наук, других академий, научно-исследовательских институтов, образовательных организаций при оказании услуг населению, причем исключительно в помещениях библиотек. Такое право было дано более года назад федеральным законом № 192-ФЗ,  который внес изменения в закон о применении ККТ.  Но перечень услуг должно было утвердить Правительство, что оно сделало только сейчас. Распоряжение № 2315-р от 07.10.2019 официально опубликовано 9 октября 2019 г.

В перечне четыре группы услуг:

  1. Услуги, связанные с копированием;
  2. Информационные и справочно-консультационные услуги;
  3. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки;
  4. Реставрационные услуги.

Заметим, что закон 54-ФЗ не обязывает библиотеки применять БСО или какие-либо иные документы при получении оплаты за услуги, попавшие в перечень.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Онлайн-кассы, БСО, кассовые операции»

Все семинары по теме Онлайн-кассы, БСО, кассовые операции