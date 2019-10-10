Определен прожиточный минимум за 3 квартал

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Natalie Chi СЗВ-М нулевая не бывает. Её или нет, или она есть - с данными работника, неважно, получает он ЗП ... Брошенные компании — мина замедленного действия лично для вас

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Николай38 На директора и нулевую. В нулевой должен быть 1 человек, директор с нулевыми показателями , отсюд... Брошенные компании — мина замедленного действия лично для вас

blaster42 И как президент с премьер-министром свои зарплаты в 8 лямов получают - им банк ничего не блокируе... Банки блокируют карты людей с высокими зарплатами?

blaster42 Да правда, что ли, у банкоматов Тинькоффа не ограничений на снятие налички в день и в месяц? Или ... По филькиной грамоте Тинькофф банк увел у предпринимателя 5 млн

blaster42 Ох и понапишут методичек, совсем экономику парализуют, сборище придурков.... Президент собирает армию бойцов с отмывальщиками