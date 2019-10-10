Определен прожиточный минимум за 3 квартал

Минтруд опубликовал проект по установлению прожиточного минимума за 3 квартал 2019.
Размер ПМ составил:
- на душу населения - 11012 рублей;
- для трудоспособного населения – 11942 рубля;
- для пенсионеров – 9090 рублей;
- для детей – 10838 рублей.
Величина прожиточного минимума за 3 квартал 2019 по отношению ко 2 кварталу 2019 уменьшилась на душу населения, для трудоспособного населения и детей на 1,5 %, для пенсионеров – на 1,6 %.
Снижение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума. ИПЦ на продукты питания, по данным Росстата, составил 98,6 %.
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