Власти готовят новую земельную реформу

В правительстве обсуждают идею создать федеральный фонд земель сельхозназначения: в него могут войти земли федеральной и муниципальной собственности, бесхозные участки и территории, изъятые у частных собственников.

Создание фонда стало бы эффективным инструментом вовлечения земель сельхозназначения в оборот, говорят источники РБК. Но пока много противоречий, поэтому решение еще не принято.

Сельскохозяйственные земли, по последним доступным данным Росреестра на 1 января 2018 года, занимают 383,2 млн га. Из них гражданам и юридическим лицам принадлежит чуть больше трети. В государственной и муниципальной собственности находится 255,5 млн га — эти земли потенциально могут войти в новый фонд. Эта площадь почти равна территории Казахстана или Франции, Германии, Италии, Испании, Польши и Украины, вместе взятых. Большинство государственных сельхозземель России не распределено по конкретным собственникам. Муниципалитетам, по данным Росреестра, принадлежит 12,9 млн га, регионам — 10,6 млн га, в федеральной собственности — 6,3 млн гаю

Правительство за последний год приступило к разработке нескольких законопроектов, которые упростят изъятие бесхозных земель и сельхозземель, не используемых по назначению. В июне стало известно, что вице-премьер Алексей Гордеев поручил рассмотреть вопрос о введении нормы плодородия и паспорта для каждого сельскохозяйственного участка. С идеей усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв выступила «Опора России».

Минувшим летом Минэкономразвития также разработало два законопроекта, в которых прописан механизм изъятия частных земельных участков, если их собственники не соблюдают нормы пожарной безопасности при их эксплуатации. В законопроекте не были прописаны конкретные нарушения, за которые можно изъять участок. Однако в сводном отчете авторы документа привели примеры нарушений — «сжигание пожнивных остатков, зарастание земельного участка сорной растительностью, накопление бытовых отходов».

Если целью фонда станет вовлечение земель сельхозназначения в оборот, то это поможет решить проблему неиспользуемых земель, говорят эксперты. Кроме того, усложнится перевод земли из одной категории в другую, что станет препятствием для изъятия плодородных, имеющих высокую кадастровую стоимость и развитую инфраструктуру, сельскохозяйственных угодий из сельскохозяйственного оборота.