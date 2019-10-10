Пенсионную реформу будут подгонять под количество пожилых

Пенсионную систему, а также медицину и социальную сферу будут готовить к старению населения, заявил глава ПФР.
Антон Дроздов сказал, что доля граждан старше 65 лет увеличится почти на 10 п. п. к 2050 году и составит почти четверть населения страны.
«По данным Мирового банка, по данным нашего Росстата, в России у нас граждан старше 65-летнего возраста в 2017 году было 14,2% [от всего населения]. А к 2050 году их доля возрастает еще на 10 процентных пунктов, то есть, 24,2% будет у нас людей старше 65-летнего возраста", — сказал чиновник на VII национальной конференции "Общество для всех возрастов".
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