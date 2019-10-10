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Какую пенсию будут получать пенсионеры в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии по старости составит примерно 16,4 тыс. рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов.

В 2022 году средний размер пенсии составит 18,3 тыс. рублей.

Напомним, в этом году средняя пенсия составляет 15,4 тыс. рублей.

Дроздов уточнил, что, по закону, индексация пенсий заложена на уровне 6,6 % в 2020 году, 6,3 % — в 2021-м, 5,9 % — в 2022-м.

«Поэтому инфляция, я обращу внимание, в этом году ожидается 3,8%, по прогнозу, в следующем — 3% и дальше, в 2021 и 2022 годах — 4%», — добавил он.

С 1 апреля 2020 года будут также повышены пенсии социальные пенсии. «Индексация по росту прожиточного минимума пенсионера составит 7% в 2020 году, 2,6% — в 2021-м и 3,1% — в 2022-м», — цитирует ИА ТАСС слова главы ПФР.

В настоящее время размер социальной пенсии составляет 9 764 рублей.

После увеличения она станет 10 320 рублей.

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