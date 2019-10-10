Банковские карты можно будет получать в мессенджерах

Открыть дебетовую карту скоро можно будет без документов, посещения офиса банка, установки мобильного приложения или биометрии, за пару минут.

Пилотный проект по открытию виртуальных банковских карт через мессенджеры собирается запустить МТС-банк для абонентов МТС, выяснил «Коммерсант».

После обкатки технологии на клиентах МТС, вероятно, появится возможность идентификации клиентов, пользующихся услугами других операторов.

Вместо банковского приложения платформа предлагает воспользоваться несколькими мессенджерами, в том числе Telegram, Viber, Line и Messenger от Facebook. Выпуск карты производится путем отправки в чат номера телефона и ввода кода подтверждения, который приходит в виде СМС. Сотовый оператор идентифицирует клиента — по номеру телефона направляет банку данные об его владельце, в том числе ФИО и номер паспорта.

Поскольку таким образом можно пройти лишь упрощенную идентификацию, то виртуальная карта имеет законодательные ограничения. Максимальный остаток по ней не может превышать 60 тыс. руб., а общая сумма операций — не более 200 тыс. руб. в месяц.

Есть также ограничения на снятие наличных в банкоматах: 5 тыс. руб. в день и 40 тыс. руб. в месяц. Пополнять карту можно как переводом средств из другого банка (обычно с комиссией), либо «стягивать» средства через интерфейс чат-бота с другой карты (бесплатно).

Далее картой можно пользоваться либо для онлайн-покупок, либо добавить ее в кошельки вроде Google Pay и Apple Pay для бесконтактной оплаты.