Клерк.Ру

Потребители начали подавать коллективные иски

В России подан первый потребительский коллективный иск по новым правилам, которые заработали с 1 октября.

Претензии на 3 млн руб. к производителю косметики «Фем фаталь рус» предъявили 29 человек, сообщил «Ведомостям» представитель сервиса по финансированию судебных споров Platforma.

Прежде потребители могли объединять однотипные иски в суде, но суды рассматривали каждый иск отдельно, а у других граждан не было возможности присоединиться к ранее заявленным требованиям. Теперь же, если истцов больше 20, они могут подать коллективный иск в суд общей юрисдикции.

Коллективные иски позволяют вскладчину финансировать ведение судебных процессов и тем самым уменьшать расходы каждого потребителя, говорят эксперты. Это эффективный инструмент защиты прав потребителей, если цена каждого отдельного иска небольшая, но общая сумма требований выглядит внушительно, а значит, имеет смысл инициировать судебный процесс.

Новые поправки в Гражданский процессуальный кодекс позволяют массово предъявлять коллективные иски, они могут стать новой угрозой для компаний. Под удар прежде всего попадут компании, чья деятельность касается широкого круга граждан: производители потребительских товаров (продукты питания, косметика, бытовая техника, автомобили и проч.), фармацевтические компании, застройщики, банки, страховые компании, поставщики коммунальных услуг

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