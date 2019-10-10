Как осужденным закрыть ИП

Обязанность по уплате страховых взносов у ИП возникает с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП.
Между тем в ряде случаев ИП может освободиться от фиксированных взносов.
Однако периоды пребывания под домашним арестом или отбывания наказания в местах лишения свободы в число исключений не входят.
Такие разъяснения, в частности, дает Минфин в письме от 01.04.2019 № 03-15-07/22334, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/6361@ от 05.04.2019.
Что же делать тем ИП, которые находятся в колонии? Ведь им продолжают начисляться взносы.
Так, в Кемеровской области при поддержке бизнес-омбудсмена запущен пилотный проект по правовой помощи осужденным, которые имеют статус ИП.
В частности, проведено выездное мероприятие с участием специалистов налоговой службы и МФЦ для решения вопроса непосредственно на территории исправительного учреждения.
Несколько ИП подали заявления на «закрытие». Кроме того, приглашенные специалисты разъяснили осужденным о возможности продолжения индивидуальной предпринимательской деятельности после освобождения, и о последних изменениях законодательства в сфере налогообложения, сообщается на сайте бизнес-защитника.
Добавим, на сайте РОИ опубликована инициатива по внесению законодательных изменений, предполагающих отмену начисления взносов на ИП, которые осуждены и не ведут предпринимательскую деятельность.
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