Как осужденным закрыть ИП

Обязанность по уплате страховых взносов у ИП возникает с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП.

Между тем в ряде случаев ИП может освободиться от фиксированных взносов.

Однако периоды пребывания под домашним арестом или отбывания наказания в местах лишения свободы в число исключений не входят.

Такие разъяснения, в частности, дает Минфин в письме от 01.04.2019 № 03-15-07/22334, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/6361@ от 05.04.2019.

Что же делать тем ИП, которые находятся в колонии? Ведь им продолжают начисляться взносы.

Так, в Кемеровской области при поддержке бизнес-омбудсмена запущен пилотный проект по правовой помощи осужденным, которые имеют статус ИП.

В частности, проведено выездное мероприятие с участием специалистов налоговой службы и МФЦ для решения вопроса непосредственно на территории исправительного учреждения.

Несколько ИП подали заявления на «закрытие». Кроме того, приглашенные специалисты разъяснили осужденным о возможности продолжения индивидуальной предпринимательской деятельности после освобождения, и о последних изменениях законодательства в сфере налогообложения, сообщается на сайте бизнес-защитника.

Добавим, на сайте РОИ опубликована инициатива по внесению законодательных изменений, предполагающих отмену начисления взносов на ИП, которые осуждены и не ведут предпринимательскую деятельность.