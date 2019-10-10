Клерк.Ру

Как осужденным закрыть ИП

Обязанность по уплате страховых взносов у ИП возникает с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП.

Между тем в ряде случаев ИП может освободиться от фиксированных взносов.

Однако периоды пребывания под домашним арестом или отбывания наказания в местах лишения свободы в число исключений не входят.

Такие разъяснения, в частности, дает Минфин в письме от 01.04.2019 № 03-15-07/22334, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/6361@ от 05.04.2019.

Что же делать тем ИП, которые находятся в колонии? Ведь им продолжают начисляться взносы.

Так, в Кемеровской области при поддержке бизнес-омбудсмена запущен пилотный проект по правовой помощи осужденным, которые имеют статус ИП.

В частности, проведено выездное мероприятие с участием специалистов налоговой службы и МФЦ для решения вопроса непосредственно на территории исправительного учреждения.

Несколько ИП подали заявления на «закрытие». Кроме того, приглашенные специалисты разъяснили осужденным о возможности продолжения индивидуальной предпринимательской деятельности после освобождения, и о последних изменениях законодательства в сфере налогообложения, сообщается на сайте бизнес-защитника.

Добавим, на сайте РОИ опубликована инициатива по внесению законодательных изменений, предполагающих отмену начисления взносов на ИП, которые осуждены и не ведут предпринимательскую деятельность.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, КФХ»

Все семинары по теме Индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус, КФХ