Проверьте, не зарегистрирована ли на ваше имя фирма или ИП

Налоговики обращают внимание на то, что участились случаи фиктивной регистрации. Например, на гражданина без его ведома регистрируется юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, от их имени представляется налоговая декларация.

Проверить информацию об участии в организации можно в профиле «Личного кабинета налогоплательщика». Если на ваше имя незаконно зарегистрировано юридическое лицо, следует сразу же составить заявление в произвольной форме, в котором прописать реквизиты компании (ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН), а также данные и описание обстоятельств, которые свидетельствуют о вашей непричастности к ее созданию.

А именно:

вы не учреждали данное юридическое лицо;

вы не подписывали документы для его регистрации (в том числе электронной подписью и в электронном виде для направления в регистрирующий орган);

вы не получали сертификат ключа электронной подписи.

Нотариальное удостоверение подписи на таком заявлении не требуется. При обратиться надо лично в регистрирующий органс документом, удостоверяющим личность.

Кроме того, чтобы в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация о недостоверности данных о физическом лице, как о руководителе и (или) учредителе (участнике), в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица необходимо представить заявление по форме № 34001 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц», утвержденной Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@.

Если заявление по форме № 34001 будет отправляться по почте, подлинность подписи физического лица должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Получив ответ от регистрирующего органа, обратитесь в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи. Одновременно возможно запросить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись. Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Минкомсвязи,

Кроме того, при обнаружении указанных выше фактов мошеннических действий, можно обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении него противоправных действий. К обращению следует приложить копии документов, на основании которых была оформлена электронная подпись.