Депутаты отказались дать россиянам еще один праздничный выходной

Госдума отклонила законопроект об установлении еще одного праздничного выходного дня — Светлого пасхального понедельника.

Документ был внесен депутатами от ЛДПР еще в апреле 2017 года и у депутатов с тех пор никак не получалось его рассмотреть. 10 октября на заседании его все-таки отклонили.

На проект было дано отрицательное заключение комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В нем указывалось, что работа в выходной или нерабочий день предусматривает оплату труда не менее чем в двойном размере. Это повлечет дополнительные расходы для работодателей.

Однако один из авторов проекта Ярослав Нилов настаивал, что во многих странах понедельник после Пасхи является выходным днём.

Но его не поддержали остальные депутаты. В частности, член Комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб заявила, что делать выходным днём второй религиозный праздник, посвящённый православию, будет неправильно с учётом многонационального и многоконфессионального состава нашей страны. Она подчеркнула, что регионы могут устанавливать региональными законами свои выходные дни. В Краснодарском крае, например, выходным днём объявлен православный праздник Радоница. В Республике Адыгея выходной день объявлен 5 октября в связи с мусульманским праздником Ураза Байрам.

Так что еще одного праздничного выходного дня у россиян не будет.