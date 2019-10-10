Клерк.Ру

Возраст для негосударственной пенсии ограничат

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Законодатели введут верхнюю возрастную планку выхода на негосударственную пенсию: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65, пишут «Известия». Это делается, чтобы работодатели не писали в договорах о корпоративной пенсии завышенные сроки, дабы удержать сотрудников.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования можно по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сейчас в случае негосударственного пенсионного обеспечения предусмотрены следующие параметры — 60 и 65 лет.

Поблажку в виде снижения возраста ранее получили люди, формирующие накопительную пенсию в системе ОПС (обязательное пенсионное страхование). Законодатели сочли логичным распространить ее и на добровольное пенсионное страхование, чтобы повысить привлекательность этого института для потенциальных вкладчиков.

Поправка о верхней планке по возрасту будет обсуждаться в Госдуме ко второму чтению.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Добровольное пенсионное страхование»

Все семинары по теме Добровольное пенсионное страхование