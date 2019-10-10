Возраст для негосударственной пенсии ограничат

Законодатели введут верхнюю возрастную планку выхода на негосударственную пенсию: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65, пишут «Известия». Это делается, чтобы работодатели не писали в договорах о корпоративной пенсии завышенные сроки, дабы удержать сотрудников.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования можно по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Сейчас в случае негосударственного пенсионного обеспечения предусмотрены следующие параметры — 60 и 65 лет.

Поблажку в виде снижения возраста ранее получили люди, формирующие накопительную пенсию в системе ОПС (обязательное пенсионное страхование). Законодатели сочли логичным распространить ее и на добровольное пенсионное страхование, чтобы повысить привлекательность этого института для потенциальных вкладчиков.

Поправка о верхней планке по возрасту будет обсуждаться в Госдуме ко второму чтению.