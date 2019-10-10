В Сеть утекли коды замков и домофонов от подъездов

В интернете появилась база с кодами замков и домофонов московских подъездов, узнали «Известия». Этот реестр может облегчить проникновение в дома мошенникам и спамерам.

Скорее всего база принадлежит одному или нескольким компаниям по доставке или крупному интернет-магазину.

Базу кодов замков и домофонов корреспондент «Известий» обнаружил на одном из интернет-ресурсов — скачать ее можно свободно и бесплатно. В списке более 75 тыс. записей: есть цифровые ключи от подъездов в Москве и некоторых городах Подмосковья. В ней присутствуют как трехзначные коды механических замков, так и более сложные — от домофонов. Всего в столице порядка 40 тыс. жилых домов.

По крайней мере часть кодов срабатывает, есть и неактуальные данные.

Антисанитария в подъездах, спам-объявления, кражи вещей из холлов и с лестничных клеток, порча общедомового имущества — вот к чему может привести появление такой базы на массовом рынке, предупреждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В каком-то плане это даже хуже, чем кража персональных данных, полагает эксперт.

Помимо криминалитета, эти данные могут использовать курьерские службы и службы доставки, расклейщики объявлений, ходящие по квартирам торговцы, разного рода сектанты и агитаторы.

При этом код от домофона или автоматического замка не является информацией, защиту которой обеспечивает закон. Поэтому если эта база не содержит в себе персональных данных жильцов, информации, составляющей служебную, банковскую или государственную тайну, то совершенно ничего противозаконного в ее составлении и распространении нет.

Жильцам домов, которые попали в базу, для безопасности стоит обратиться в УК или оператору домофона. И сменить коды.