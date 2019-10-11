Клерк.Ру

Работодатель не обязан отпускать вас к врачу

На портал Роструда за разъяснениями обратилась женщина, которой требуется пройти медицинское обследование. Как это часто бывает, в ее населенном пункте уровень медицины отнюдь невысок.

Женщина записалась в московскую клинику и собирается взять 2 дня без содержания. Однако она опасается, что работодатель откажет ей в этой просьбе.

Роструд ответил, что вопрос посещения лечебного учреждения в другом городе следует решать непосредственно с работодателем. Сотрудница вправе обратиться к нему с просьбой предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Однако работодатель не обязан его предоставлять.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ