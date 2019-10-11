Работодатель не обязан отпускать вас к врачу

На портал Роструда за разъяснениями обратилась женщина, которой требуется пройти медицинское обследование. Как это часто бывает, в ее населенном пункте уровень медицины отнюдь невысок.
Женщина записалась в московскую клинику и собирается взять 2 дня без содержания. Однако она опасается, что работодатель откажет ей в этой просьбе.
Роструд ответил, что вопрос посещения лечебного учреждения в другом городе следует решать непосредственно с работодателем. Сотрудница вправе обратиться к нему с просьбой предоставить отпуск без сохранения заработной платы. Однако работодатель не обязан его предоставлять.
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