Когда копию свидетельства о рождении ребенка надо вернуть сотруднику обратно

Работник написал заявление о выплате ему материальной помощи при рождении ребенка. Предоставил заявление на выплату и копию свидетельства о рождении.
Работодатель сделал приказ. В приказе написано: «основание — заявление и копия свидетельства о рождении». При этом согласия в письменной форме субъекта персональных данных на хранение нет.
Что делать работодателю в этой ситуации? Вернуть копию под роспись? А как бы в случае проверки ИФНС, ведь надо как-то доказать, что матпомощь — необлагаемая?
Ответ на все эти вопросы дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».
Трудинспекторы сообщили, что копию свидетельства о рождениии можно просто вернуть работнику, не собирая доказательств о том, что она возвращена.
А что касается возможных проблем с ИФНС — то это в компетенцию Роструда не входит. Разбирайтесь с ними сами...
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