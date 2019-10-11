Когда копию свидетельства о рождении ребенка надо вернуть сотруднику обратно

Работник написал заявление о выплате ему материальной помощи при рождении ребенка. Предоставил заявление на выплату и копию свидетельства о рождении.

Работодатель сделал приказ. В приказе написано: «основание — заявление и копия свидетельства о рождении». При этом согласия в письменной форме субъекта персональных данных на хранение нет.

Что делать работодателю в этой ситуации? Вернуть копию под роспись? А как бы в случае проверки ИФНС, ведь надо как-то доказать, что матпомощь — необлагаемая?

Ответ на все эти вопросы дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Трудинспекторы сообщили, что копию свидетельства о рождениии можно просто вернуть работнику, не собирая доказательств о том, что она возвращена.

А что касается возможных проблем с ИФНС — то это в компетенцию Роструда не входит. Разбирайтесь с ними сами...