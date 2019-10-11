Клерк.Ру

Директор не имеет права принуждать вас работать после окончания рабочего дня

Работодатель не вправе привлекать работников к сверхурочной работе без их письменного согласия (за исключением некоторых случаев, установленных законом). Кроме того, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Такие разъяснения дает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф», отвечая на вопрос работника. В магазине, где работает заявитель, руководство постоянно заставляет сотрудников задерживаться после работы на 1 — 2 часа.

На возмущения сотрудников директор магазина отвечает так: «Раз вы не успели сделать все поставленные задачи до конца рабочего дня, значит будете оставаться после и доделывать то, что не успели».

Законно ли это? Нет, ответил Роструд.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ