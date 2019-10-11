Директор не имеет права принуждать вас работать после окончания рабочего дня

Работодатель не вправе привлекать работников к сверхурочной работе без их письменного согласия (за исключением некоторых случаев, установленных законом). Кроме того, продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Такие разъяснения дает Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф», отвечая на вопрос работника. В магазине, где работает заявитель, руководство постоянно заставляет сотрудников задерживаться после работы на 1 — 2 часа.
На возмущения сотрудников директор магазина отвечает так: «Раз вы не успели сделать все поставленные задачи до конца рабочего дня, значит будете оставаться после и доделывать то, что не успели».
Законно ли это? Нет, ответил Роструд.
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