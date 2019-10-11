Компании завалило письмами-анонимками от налоговиков

Не платит (кроме варианта ненормальных процентных ставок)...
ну это явно предпринимательская деятельность, потому что нафига коллекционер покупал одни и те же...
Какими именно документами это оформить? Статья вносит еще больше вопросов, а не ответов...
ладно хоть без 20 % заградительной комиссии вам дали уйти из Тинькова ...
Если прользоваться кредитной картой - то проблем и быть не должно, вы пользуетесь деньгами банка ...
налоги с процентов платит банк.
К сожалению, прямо послать таких лесом не можем.:(((( Общаться с такими людьми все равно приходит...
Мамашки все время покупают и продают детские вещи, коллекционеры продают и покупают марки, антикв...
Давайте вспомним матчасть: предпринимательской признается именно систематическая деятельность, на...
Такое впечатление, что Вы хотите себе все деньги мира. Всем мил не будешь, это закон природы. Ори...
А я вот это не поняла: "СМС-уведомления без СМС об операциях бесплатны". Что это значит?...
Еще бесит, когда из-за физиков с их бесплатными доставками даже копеечных вещей, звонят посетител...
Были у нас такие продавцы, у которых были проблемы с кредитами! Давно хотел написать о таких людя...
Да, если есть планы дальнейшей работы, то бросать уже нельзя. Не повезло тем, кто попал в переход...
Всегда волновал вопрос - что делать с ИП, если окажешься по ту сторону решетки? Законов не наруша...
Ваша местная налоговая по 294-ФЗ действует?
Вопрос вовсе не в"повышенной тревожности", не смешите мои тапки. Вопрос в целом о кандидате. Нас...
Мы в числе "осчастливленных" таким письмом, инициатор - местная налоговая, хотят лично пообщаться...
Вас же не удивляет, что придя в розничный магазин вы платите по факту покупаемой вещи, а не за вр...
Ничего не понимаю: ко мне обратился клиент с просьбой переделать реализационные документы. По фак...
В определении от 12.04.2005 № 164-О Конституционный Суд Российской Федерации признал наличие слу...
я с Тиньковым уже лет 15. Никаких проблем не было. Особенно запомнился случай, когда заплатил за ...
Открыт ИП, есть дебетовая карточка, была кредитная, есть кредит наличкой, был вклад....
Нет, ну кому-то везет, я не отрицаю. Но однако репутация не просто так создается, над ней надо до...
Физики могут и без прибыли заниматься предпринимательской деятельностью. Допустим, физик уже где-...
Это только теоретически никто не работает ниже себестоимости. На практике же большинство предприн...
Людей это нисколько не смущает. Потому что почтовый спам работает уже более десятка лет. Расклеив...
Автору +100500 в карму! Так то это азбучная истина, но реально многие (не только бухгалтерские) к...
Это ещё что! Я вышел из учредителей некоммерческого фонда и АНО, через год мне приходит уведомлен...
Я работаю по факту, мне платят за выполненную работу.
Эм... Так я обратного и не утверждаю.
спамерам они изначально известны (после смены кода), иначе как они постоянно в парадную попадают ...
Пчелы попытались вякнуть против меда?
На воде и сухарях из мусорных баков давно живем , наделайте еще теплых колодцев, а то зимой холод...
Вовсе это никакой не сбой, а осознанные действия. Ездил в пятнашку консультировался. Всё гораздо ...