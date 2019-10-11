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Компании завалило письмами-анонимками от налоговиков

Очередной творческий подход к налоговому администрированию: всем налогоплательщикам одного из районов Владимирской области пришло одинаковое письмо без адресата. В письме нет ни исходящего номера, ни даты составления. Представлен странный анализ и указание в течение 5 суток с даты получения письма дать пояснения к декларациям по НДС за 2016 год!

Это АСК опять не работает? Или инспекторы торопятся уходящий из-под контроля 2016 год зачистить, задает риторический вопрос экс-начальник управления налоговой службы по Владимирской области Сергей Кошелев. И ведь даже руководитель отдела не постыдился — подписал бумажку с нарушениями оформления. Ну и приемчики. 

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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