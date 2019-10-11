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Будут новые правила оспаривания кадастровой стоимости. - больше +

Правительство хочет изменить механизм оспаривания кадастровой стоимости и это может привести к массовым судебным спорам.

Сейчас оспорить кадастровую стоимость можно в комиссии при Росреестре (чиновники в ней составляют не больше половины, в нее также могут входить уполномоченные по защите прав предпринимателей и прав человека, представители СРО оценщиков) или в суде. За январь — август 2019 г. комиссии рассмотрели более 20 000 заявлений почти по 40 000 объектов недвижимости. Их общая кадастровая стоимость в итоге снизилась на 30,3% с 813 млрд до 566 млрд руб., пишут «Ведомости», опираясь на данные Росреестра.

Новый законопроект, уже одобренный правительством, предлагает ликвидировать комиссии и перенести досудебное оспаривание в государственные бюджетные учреждения, которые проводят оценку. То есть государственное учреждение, проводившее кадастровую оценку по заказу государства, само будет решать, правильно ли оно ее провело. Установить кадастровую стоимость в размере рыночной можно будет только во внесудебном порядке, при благосклонном отношении госучреждения, а в судах — оспорить его решение.

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Впрочем, есть в проекте и положительные изменения. Если пересмотренная стоимость оказалась ниже первоначальной, она будет ретроспективно применяться за весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). А если ошибка системная — исправляться сразу в отношении всех объектов, чья стоимость была рассчитана с ней.

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