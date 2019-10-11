Предприниматели опасаются голодной смерти из-за ККТ, «Меркурия», маркировки, отмены ЕНВД

Малый бизнес держится из последних сил, но силы его уже покидают.

Петиция с таким невеселым смыслом опубликована на сайте РОИ.

Инициативный предприниматель сетует, что государство обязывает мелких бизнесменов приобрести и внедрить онлайн-ККТ, зарегистрироваться в системах «Честный знак» и «Меркурий», фиксировать в этих системах все продажи.

Это нереально, потому что далеко не все предприниматели обладают соответствующим образованием и компетенциями, а программисты в дефиците, отмечает автор инициативы.

Суть предложения — обязать государство компенсировать предпринимателям все расходы на приобретение касс, на их внедрение, на оплату услуг программистов, на все сопутствующие расходы первые шесть месяцев после приобретения кассы.

В этом случае мелкие предприниматели не будут массово прекращать свою деятельность, регистрироваться как безработные в ЦЗН или просто умирать с голода, отмечает инициатор.