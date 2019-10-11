Клерк.Ру

Проект Tax free распространят на всю Россию

Размещен проект, который предусматривает возможность распространения пилотного проекта Такс фри на территории всей Российской Федерации.

Напомним, сейчас этот проект распространяется только на покупки иностранцев в некоторых магазинах некоторых городов. На начало сентября пилотный проект успешно реализуется в 79 муниципальных образованиях на территории 13 субъектов РФ.

Переход к реализации системы Такс фри на территории РФ без ограничения количества организаций розничной торговли и перечня мест их размещения возможен после ввода в эксплуатацию и отладки системы электронного документооборота между организациями розничной торговли, индивидуальными предпринимателями, операторами Такс фри, ФТС России и ФНС России.

Предусмотрено также уменьшение нижней границы суммы с 10 до 8 тысяч рублей, что позволит достичь качественного удовлетворения потребности туристов и позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, отдельных видов товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок.

Планируется, что поправки вступят в силу в 2021 году.

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