ФНС опровергла регистрацию сотен фирм в резиновой хрущевке

В Федеральной налоговой службе опровергли информацию о регистрации тысячи фирм в одной из столичных хрущевок на проспекте Вернадского.

ФНС заявляет, что большая часть из сотен фирм, ранее там зарегистрированных, уже ликвидирована или находится в процессе ликвидации.

«655 [юридических лиц] прекратили деятельность по различным основаниям либо находятся в стадии исключения/прекращения/ликвидации», — говорится в комментарии ФНС, поступившем в РБК.

Ранее компания «Такском» сообщила , что в жилом доме зарегистрировано 1113 организаций. При этом, если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось.

Однако в ФНС заявили, что за указанный промежуток времени на учет в ИФНС № 29 по г. Москве было поставлена всего 61 компания, ни одна из которых не зарегистрирована по адресу проспект Вернадского, 24. Так что ни о какой регистрации пятисот фирм в этот период и речи быть не может.

Заметим, что клерки не верят в то, что регистрация по таким массовым адресам происходит без участия налоговиков. Вот что они написали у нас в ленте комментариев:

«Налоговики зверствуют с юр.адресами, то проверки, то письмами проверяют на возврат. А потом появляется запись о недостоверности сведений. А тут вдруг адрес с 1113 компаниями и никто не проверял» «Вдруг внезапно и без предупреждения приезжает налоговый инспектор проверить действительность нашего пребывания по новому адресу. Прошла по кабинетам, сверила паспорт директора с его личностью, сделала кучу фото, составила протокол. Мы не против, но откуда тогда „массовые“ адреса? Каким образом регистрируются такие предприятия? Ответ, наверное, известен......»