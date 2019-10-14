Работодатели не учитывают северный стаж бывших ИП

На наш форум обратилась бывшая предпринимательница, которая проживает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Прекратив свою предпринимательскую деятельность, она устроилась на работу в бюджетное учреждение. Встал вопрос о подтверждении северного стажа для начисления надбавки к зарплате. Работодатель сделал запрос в ПФР и в итоге включил в льготный стаж только года пребывания в статусе ИП, когда сдавались декларации с показателями. Те годы, когда были поданы нулевые декларации, в северный стаж не включили и при начислении надбавки не учли, так как отметка МКС в этот период Пенсионным фондом не проставлялась.

Женщина считает это несправедливым.

Между тем участники обсуждения на нашем форуме пояснили, что в данном случае как раз странно, что работодатель вообще принял во внимание годы осуществления предпринимательской деятельности.

А то, что ПФР не ставит код МКС на период, подтвержденный нулевой декларацией, вполне логично. Ведь деятельность фактически не осуществлялась, а значит и льготного стажа за это время нет.

Поясним, Порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для получения гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, устанавливается Инструкцией, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2, Постановлением Правительства РФ от 07.10.1993 № 1012, Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-1 и статьей 314 ТК.

Роструд поясняет, что период осуществления деятельности в качестве ИП не включается в трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним.

Добавим, Парламентская Ассоциация Северо-Запада России обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой внести изменение в нормативные правовые акты в части учета страхового стажа по обязательному пенсионному страхованию ИП и самозанятых лиц, осуществлявших деятельность на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Речь идет о начислении процентной надбавки к зарплате в случае их последующего трудоустройства по трудовым договорам, чтобы ИП-северяне смогли воспользоваться законными гарантиями и компенсациями.