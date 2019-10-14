Клерк.Ру

Работодатели не учитывают северный стаж бывших ИП

На наш форум обратилась бывшая предпринимательница, которая проживает в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.

Прекратив свою предпринимательскую деятельность, она устроилась на работу в бюджетное учреждение. Встал вопрос о подтверждении северного стажа для начисления надбавки к зарплате. Работодатель сделал запрос в ПФР и в итоге включил в льготный стаж только года пребывания в статусе ИП, когда сдавались декларации с показателями. Те годы, когда были поданы нулевые декларации, в северный стаж не включили и при начислении надбавки не учли, так как отметка МКС в этот период Пенсионным фондом не проставлялась.

Женщина считает это несправедливым.

Между тем участники обсуждения на нашем форуме пояснили, что в данном случае как раз странно, что работодатель вообще принял во внимание годы осуществления предпринимательской деятельности.

Отключить рекламу

А то, что ПФР не ставит код МКС на период, подтвержденный нулевой декларацией, вполне логично. Ведь деятельность фактически не осуществлялась, а значит и льготного стажа за это время нет.

Выход ИП на пенсию: какими документами подтвердить «северный стаж»

Поясним, Порядок установления и исчисления трудового стажа, необходимого для получения гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, устанавливается Инструкцией, утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2, Постановлением Правительства РФ от 07.10.1993 № 1012, Законом РФ от 19.02.1993 № 4520-1 и статьей 314 ТК.

Роструд поясняет, что период осуществления деятельности в качестве ИП не включается в трудовой стаж, необходимый для получения гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним.

Отключить рекламу

Добавим, Парламентская Ассоциация Северо-Запада России обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой внести изменение в нормативные правовые акты в части учета страхового стажа по обязательному пенсионному страхованию ИП и самозанятых лиц, осуществлявших деятельность на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Речь идет о начислении процентной надбавки к зарплате в случае их последующего трудоустройства по трудовым договорам, чтобы ИП-северяне смогли воспользоваться законными гарантиями и компенсациями.

 

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Трудовое законодательство, ТК РФ»

Все семинары по теме Трудовое законодательство, ТК РФ