Фирма неожиданно узнала о своей ликвидации: как уволить сотрудников

При несдаче отчетности, а также в случае недостоверного юрадреса компанию могут исключить из ЕГРЮЛ. Об этом регулярно предупреждают налоговики.

К сожалению, иногда происходит исключение из ЕГРЮЛ работающих компаний. И заложниками этой ситуации становятся ни в чем не повинные работники организации.

Ранее о подобной ситуации рассказывала читательница нашего форума. Фирма не знала и предстоящей ликвидации и заранее не сдала зарплатные отчеты за сотрудников. Таким образом работники остались без стажа и без пенсионных баллов. Взносы в бюджет ушли, а на пенсии сотрудников они не отразятся.

Недавно на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» обратился работодатель с просьбой разъяснить, что делать с сотрудниками в аналогичной ситуации.

Решение об исключении организации из ЕГРЮЛ получено организацией 15 мая, но при этом организация исключена из ЕГРЮЛ 12 февраля.

По какому основанию и какой датой уволить сотрудников организации, исключенной из ЕГРЮЛ по решению налогового органа?

Роструд ответил, что описанную в вопросе ситуацию закон не регламентирует. По мнению трудинспекторов, работодателю в данной ситуации необходимо сразу после получения информации о его исключении из ЕГРЮЛ оформить увольнение работников. Основанием увольнения может быть п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.