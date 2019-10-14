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Когда земельный налог можно считать по утвержденной судом кадастровой стоимости

Суд изменил кадастровую стоимость земельного участка. При этом решение суда вступило в силу в 2019 году. Когда учитывать новую стоимость при расчете налога?

Ответ на этот вопрос дала ФНС в письме № БС-4-21/20465@ от 07.10.2019.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 391 НК в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его рыночной стоимости по решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением суда, внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.

Эта норма вступила в силу с 1 января 2019 года и применяются к сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 2019 года.

Учитывая изложенное, кадастровая стоимость земельного участка, измененная на основании решения суда об установлении рыночной стоимости, вступившего в силу после 1 января 2019 года, и внесенная в ЕГРН, будет учитываться при определении налоговой базы по земельному налогу начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания.

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