Как упрощенцам учитывать входящий НДС по товарам

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 346.16 НК налогоплательщики на УСН с объектом доходы минус расходы уменьшают полученные доходы на расходы в виде суммы НДС по оплаченным товарам (работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов.
При этом расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, учитываются в составе расходов по мере реализации указанных товаров.
В связи с этим суммы НДС, уплаченные налогоплательщиком, применяющим УСН, по товарам, приобретенным для дальнейшей реализации, в том числе ввезенным на территорию РФ из стран - участниц Таможенного союза, должны учитываться в составе расходов по мере реализации таких товаров.
Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-11-11/73036 от 23.09.2019.
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