Кадровик & бухгалтер: кто должен сдавать СЗВ-М

Комментируя темы, посвященные СЗВ-М, наши читатели часто спорят – бухгалтерская это работа или нет.
Мы решили провести опрос, в ходе которого выясним, кто, по мнению клерков, должен заполнять этот отчет и кто фактически это делает.
Голосуйте!
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