Клерк.Ру

Кадровик & бухгалтер: кто должен сдавать СЗВ-М

Комментируя темы, посвященные СЗВ-М, наши читатели часто спорят – бухгалтерская это работа или нет.

Мы решили провести опрос, в ходе которого выясним, кто, по мнению клерков, должен заполнять этот отчет и кто фактически это делает.

Голосуйте!

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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