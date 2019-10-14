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Соцвычет по НДФЛ давно обесценился. Его не повышали 11 лет

В последний раз максимальный размер социального налогового вычета по НДФЛ повышался в 2008 году — до 120 тыс. рублей. То есть, вернуть назад человек может только 15,6 тыс. рублей (13 % от суммы расходов).

По подсчетам аналитиков за это время рубль обесценился в 2,54 раза. То есть по нынешним деньгам вычет должен быть около 305 тыс. рублей.

Однако правительство не рассматривает возможность повышения этой цифры, поскольку у регионов появятся выпадающие доходы, пишут «Известия».

Между тем депутаты всё равно предпринимают попытки повысить базу для налоговых вычетов. В Госдуму внесено несколько законопроектов.

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Законопроект № 797659-7 от КПРФ, внесенный в сентябре 2019, устанавливает следующие пределы для вычета на обучение: 80 000 рублей с 1 января 2021 года, и 100 000 рублей с 1 января 2022 года на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Также предлагается увеличить совокупную сумму социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2-6 пункта 1 статьи 219 НК с 120 000 рублей до 150 000 рублей.

В феврале 2019 также был внесен законопроект, предлагающий увеличить размер вычета до 240 тыс. рублей.

По данным ФНС, в 2017 году россияне компенсировали 16,42 млрд рублей за обучение детей, 13,16 млрд — за свое образование, 39,2 млрд рублей — за лечение и медикаменты, 4,45 млрд — за благотворительность и 5,43 млрд — за пенсионные накопления.

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