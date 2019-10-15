Каждой фирме – по фитнес-тренеру

На днях Президент России Владимир Путин предложил ввести поощрение для работников, занимающихся спортом, и их работодателей.

Для этого, по мнению главы государства, в качестве стимулирования занятия спортом в компаниях можно создать ставки инструкторов по спорту.

Среди других возможных мер Путин назвал налоговые льготы для организаций и инвесторов в спортивную инфраструктуру.

В ОНФ идею поддержали.

«Я считаю, что сейчас очень удачное время для реализации этой инициативы. Многие компании могут себе позволить ввести такие ставки инструкторов по спорту, которые бы помогали сотрудникам, следили за их состоянием, давали им возможность заниматься разными видами спорта. Такие занятия станут своеобразным поощрением для сотрудников. Уверен, что это предложение будет оперативно реализовано. Оно положительно скажется на здоровье граждан страны», — сказал член Центрального штаба ОНФ, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

Для работодателей это будут небольшие затраты, уверен он, зато появится дополнительная возможность объединения сотрудников: «Когда люди начинают заниматься спортом, особенно в коллективе, то у них меняется отношение как к себе, так и к окружающим, появляется командный дух. Люди держатся друг за друга, готовы помочь, из такого коллектива не хочется уходить, а значит, уменьшается текучка. Тем более это возможность временно сменить деятельность, перезагрузиться. Спорт улучшит состояние человека, сотрудник будет работоспособнее. Вероятно, что он будет меньше болеть, а значит, снижается риск того, что ключевой специалист в важный момент уйдет на больничный. Это поможет компании быть сильнее. Так что все те небольшие издержки, которые понесет работодатель, окупятся с лихвой. Выиграют все».