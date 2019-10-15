Директоров вызывают в инспекцию и просят корректировать базу по прибыли после уточненки по НДС

В Красном уголке бухгалтера коллеги рассказывают, как сейчас проходят комиссии по легализации налоговой базы.

Елена делится: теперь вместе с вычетами стали снимать и налог на прибыль. Сняли вычет по НДС, так как контрагент находился в стадии ликвидации. И теперь прилетает вот такое уведомление о вызове. Как грамотно отписаться?

«Не вдавайтесь в подробности, отвечайте формально. Ссылайтесь на статью 171 НК РФ о праве на налоговые вычеты. Что вы реализовали свое право на вычет, и исходя из сложившейся хозяйственной ситуации внесли изменения и скорректировали налоговую декларацию по НДС. Сообщаете, что указанные изменения затрагивают исключительно налоговые обязательства по НДС и не влияют на исчисления налога на прибыль», — пишет Андрей.

«В требовании указывается, что налоговая считает контрагента сомнительным, то есть будет считать пустышкой, в связи с этим за НДС и потянулась прибыль. Тут вопрос в доказательной базе, что контрагент не сомнительный, если все пункты сомнительности опровергаются вами», — комментирует Оксана.

Сергей Кошелев, бывший налоговик говорит, что грамотно отписаться можно было и в первый раз. «А сейчас тем более! В НК РФ всё грамотно изложено, а налоговики его нормы давно уже не используют в своих требованиях, вернее письмах-самоляпках. А еще требование надо проверить на соответствие правилам оформления».