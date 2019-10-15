Клерк.Ру

Утвердили новый список жизненно важных лекарств

Illustration: Lazaro Gamio / Axios.

Распоряжением Правительства от 12.10.2019 года № 2406-р утвержден перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год.

Перечень дополнен 24 лекарственными препаратами и 2 новыми лекарственными формами для уже включённых в этот перечень лекарственных препаратов. Исключена 1 позиция. Всего перечень ЖНВЛП на 2020 год включает 758 лекарственных препаратов (в 2019 году было 735 лекарственных препаратов).

Напомним, перечень ЖНВЛП утверждается ежегодно. На эти лекарства государством регулируются цены.

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