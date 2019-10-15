Утвердили новый список жизненно важных лекарств

Интересно, а как они себе представляют занятия спортом в офисных помещениях? Еще один намек на не...
Ага, или вот это тут рядом https://www.klerk.ru/buh/news/491187/. В соотношении заголовка и содер...
Ага, а еще все должны ходить строем, носить одинаковые френчи, жить в одинаковых квартирах, и опр...
Таки учат, и нормы таки есть. На сырьё. Но не на технологию приготовления. Есть общие правила, но...
Просто взятка была меньше того порога за которым следует поощрение, а не наказание...
А в чем проблема напечатать пять экземпляров платежки через копирку и принести стопочку платежей ...
Госпожу Кабаеву решили трудоустроить официально! А если серьезно, то это бред сивой кобылы: то вр...
Бремя доказывания лежит на утверждающем, я сомневающийся, Вы утверждающий....
Оштрафовать жену, что ли...
от алкогольного корпоратива не такой же эффект? )))
Да уж как т. Онищенко что-то запрещает или разрешает, мы знаем....
Надо бывших спортсменов куда-то трудоустраивать, вот инициатива и возникла....
В домашних условиях в одной мойке на кухне и посуда моется, и яйца, и рыба. Зачем в общепите отде...
Есть не запрещено. Вот мыть не в отдельном помещении - нельзя, да....
проникнешься - и совсем другая жизнь настаёт!
Читаешь людей и поражаешься, всю жизнь во всех странах были эти нормы. Все хотят помереть от саль...
А какой бардак в общепите, расскажите? Нельзя омлет неположенной толщины? За стейк с кровью штраф...
Если не будет этих нормативных правил и каждый начнёт лепить отсебятину, будет бардак. Не надо пу...
Знаете, Пол Пот перебил 2/3 населения своей страны тоже в рамках своих полномочий.А если по делу,...
"Не понятно", но вы уже абсолютно точно знаете, что все было не так? Или к чему тут опять ваши из...
Вы даете статью в газете с мировым соглашением. Первоначально, то сколько просил компенсации, там...
И тут вы правы, это не использовалось в качестве какого-либо аргумента. Это было утверждение, мое...
СЗВ М и прочая лабуда тоже утверждены постановлением правления пфр в пределах своих полномочий...
Дискриминация по внешности :)
Я как раз один из тех, который "Однако есть компании, которые еще сомневаются и не переходят на о...
Машину заставляют ехать законы физики
Ответ: 0. У меня не было никаких контактов с обсуждаемым банком....
Требование к омлетам Роспотребнадзор выдвигает в рамках своих полномочий:5.8(1). осуществляет раз...
Скорее о том, что санпин как сферический конь в вакууме набор картинок не нужен. А как конкретный...
печатаю, ч/з 5 лет пускаю все на черновики
Переход на личности не аргумент. А вот по существу у вас ноль, как всегда....
Так о том и речь. Раз санпин не предотвращает дизентерию, он не нужен....
Ну вот, потекла органика по трубам. Завозите освежитель воздуха цистернами....
А причем здесь дикая зарегулированность простейших вещей и ДПС? Или ваш санпин это волшебная бума...
Меньше получили, это не равно. Больше получили? Приведите пример суда, пожалуйста....
Ставьте больше смайликов, они придают бОльший вес комментариям. В особенности, если в комментарии...