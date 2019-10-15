Юрлиц разделят на цвета. Банки онлайн будут следить за кармой красных компаний

ЦБ создаст специальную платформу для проверки банками благонадежности компаний. Алгоритм ЦБ предполагает скоринг компаний по критериям риска, которые сейчас содержатся в различных положениях и методических рекомендациях ЦБ. Оценка будет формироваться на основе более чем сотни критериев исходя из рисков участия компании в сомнительных операциях, налоговых, репутационных, поведенческих, секторальных рисков и т.д.

Об этом рассказал на форуме «Финополис» глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, пишет РБК. Платформа разделит клиентов на три категории. Это поможет кредитным организациям эффективнее бороться с отмыванием денег и сократить расходы на эту борьбу.

Клиенты банков будут распределяться по десятибалльной шкале. Юрлиц поделят на группы риска «по принципу светофора». Для этого организации должны будут подключиться к единой системе, в которую будут подтягиваться данные о клиентах. Сейчас у ЦБ есть доступ к информации платежных систем, кредитных и некредитных организаций, органов исполнительной власти, к данным правоохранительных органов и Росфинмониторинга.

В «зеленую» группу отнесут те компании, которые наберут меньше трех баллов. Их финансовые операции будут отслеживать без повышенного внимания. В «желтую» зону попадут набравшие от трех до семи баллов. Их работу будут анализировать по процедуре пост комплаенса и принимать меры, если риски подтвердятся. Компании из «красной» группы будут отслеживать в онлайн-режиме.

По расчетам ЦБ, подавляющее большинство банковских клиентов окажется в зеленой зоне, следует из презентации регулятора: в красную группу высокого риска могут попасть 0,6–0,9% юрлиц, в желтую группу — еще 0,4–0,6% компаний.