Взбешенный Минфин требует отчетность, если компания не платит зарплату

Если зарплата не начисляется, РСВ все равно нужна.

Со времени введения формы РСВ и передачи администрирования взносов в ФНС прошло уже немало времени. Минфин уже много раз разъяснял, кто должен сдавать эту форму. Однако страхователи все еще надеются, что раз зарплата не начисляется, то РСВ можно не сдавать.

Очередной вопрос на тему сдачи РСВ поступил в Минфин от некоммерческой организации.

Причем, судя по реакции Минфина, прослеживаемой из письма № 03-15-05/72507 от 20.09.2019, эта НКО уже не первый раз обращается с таким вопросом.

Очевидно, в надежде получить-таки положительный для нее ответ. Но нет.

Минфин напомнил, что позиция по этому вопросу однозначная. Даже если нет зарплаты, юрлица должны сдавать РСВ. Об этом говорится как минимум в 4 письмах Минфина, изданных в 2019 году.

В документе также отмечается, что сотрудники Минфина получили из открытых источников дополнительную информацию и выяснили, что некоммерческая организация осуществляет деятельность, имеет расчетный счет и нанятых работников, однако по неизвестным причинам не осуществляет им выплаты.

В Минфине также напомнили, что согласно регламента не обязаны отвечать много раз на один и тот же вопрос одного и того же налогоплательщика. Сколько можно?!

В следующий раз может быть принято решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу.